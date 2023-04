Empresa lança modelo de energia solar por assinatura em MS

Ampliando o mercado para Mato Grosso do Sul, a Órigo Energia planeja investir R$ 500 milhões e gerar 350 empregos diretos e 700 empregos indiretos no estado a partir da instalação de geradores de energia solar.

O modelo de Geração Distribuída Compartilhada é aplicado a partir da produção de energia que acontece nas Fazendas Solares construídas pela empresa. Essa energia é inserida na rede da distribuidora local e gera créditos de energia aos assinantes. Os créditos de energia são descontados na conta de luz representando economia mensal para os clientes. Portanto, os usuários não precisam investir em placas solares, obras ou instalações.

Além de levar economia mensal na conta de energia dos clientes, as Fazendas Solares da Órigo utilizam fonte de energia limpa e renovável, evitando emissões de gases de efeito estufa na atmosfera.

“Temos as condições ideais para o desenvolvimento da geração distribuída no Mato Grosso do Sul. Fomos os primeiros no setor a lançar a Fazenda Solar em 2017 em escala comercial. Com nossas atividades, criaremos empregos, impulsionaremos a economia local, contribuiremos para o desenvolvimento do estado e para a democratização do acesso à energia renovável de baixo impacto. Ao contrário da tendência atual, que é marcada por uma retração de empresas e uma desaceleração de investimentos, a Órigo mantém seu ritmo acelerado de expansão”, afirma o CEO da empresa, Surya Mendonça.

O serviço disponibilizado para residências e pequenas e médias empresas a partir de créditos de energia solar gerados nas fazendas solares é um modelo de assinatura, comparado a um serviço de streaming ou de TV a cabo.

A contratação dos créditos de energia solar é 100% online por meio do site da Órigo Energia. A partir da adesão, os clientes passam a receber os créditos de energia solar diretamente pela rede de distribuição local.

