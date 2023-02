Empresa que trazer de volta à vida o pássaro Dodô, extinto no século XVII

A Colossal Biosciences, uma startup de engenharia genética, disse nesta terça-feira (31) que deseja traze de volta à vida o pássaro Dodô, uma ave nativa da ilha Maurício que foi extinta ainda no século XVII.

A empresa planeja trazer a ave de volta, e para isso recebeu um aporte de US$ 150 milhões para realizar o procedimento de “desextinção” da ave. O investimento milionário saiu de um fundo liderado por várias empresas, como a United States Innovative Technology Fund e a In-Q-Tel.

Com plano de trazer o pássaro de volta à vida desde setembro de 2022, esse não é o primeiro animal a entrar na mira dos pesquisadores, que tem planos para ressuscitar o mamute lanoso, extinto há 4.000 anos, e o tilacino, conhecido como lobo da Tasmânia.

