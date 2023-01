Empresa vai lançar boneco inspirado em golpistas de Brasília

A loja de brinquedos Corbe Toys, que tomou popularidade após lançar bonecos sátiras da polarização brasileira, como o Patriota do Caminhão e o Fantasma do Comunismo, anunciou que vai lançar o Patriota da Invasão, inspirado nos ataques terroristas em Brasília neste domingo (8).

Segunda a empresa, a embalagem que acompanhará o boneco, que veste boné e camiseta amarela, contará com fotos reais dos ataques em Brasília.

A Folha de São Paulo, o dono da empresa, Luís Ricardo Aizcorbe, os bonecos do Patriota do Caminhão e o Fantasma do Comunismo, lançados na onda de movimentos de extrema-direita no Brasil, já venderam cerca de 3.000 unidades cada.

Data de lançamento e preço dos bonecos ainda não foram divulgadas pela empresa.

