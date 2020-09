Encontrada adolescente que estava desaparecida há 4 dias na capital

Saiba Mais Polícia Mãe pede ajuda para encontrar filha sumida há 4 dias no Paulo Coelho Machado

Paola Fernanda, 13 anos, que estava desparecida desde a última quinta-feira (17), foi encontrada na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Paulo Coelho, em Campo Grande.

De acordo com a mãe da adolescente, dona Roselma, foi uma amiga quem viu Paola na região onde desapareceu e avisou a família. Com a filha, Roselma precisou ir até a delegacia de polícia prestar depoimento, mas não foi informado o motivo do sumiço e nem o que teria acontecido com Paola nesse tempo em que esteve desaparecida.

A mãe dela disse ao JD1 Notícias que ela está bem e que agora vai esperar os próximos procedimentos a serem tomados pela polícia para investigar o caso.

Paola Fernanda estava desaparecida há quatro dias, depois de ter saído para se encontrar com um amigo um pouco mais velho que ela. Após várias tentativas de contato pelo celular que só dava desligado, a mãe registrou o boletim de ocorrência para iniciar as buscas por Paola.

