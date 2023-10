Encontro da Assomasul será de "suma importância", diz Gerson Claro

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), realiza nesta terça e quarta-feira (3 e 4), o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo.

O evento foi coordenado pelas próprias prefeituras sendo direcionado aos prefeitos, gestores públicos, instituições, fornecedores e ao público em geral.

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Gerson Claro (PP), destacou a preocupação com a pauta econômica. “O seminário é de suma importância, principalmente num momento em que estamos discutindo a reforma tributária, vamos, falar de demandas e trocar experiências”, destacou o parlamentar ao reforçar a agenda das prefeituras.

O Congresso também promoverá uma feira de networking exclusiva e por meio de painéis de discussão e palestras inspiradoras, o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul visa proporcionar um ambiente com ideias inovadoras, estratégias eficazes e melhores práticas de governança, que serão compartilhadas e debatidas.



A inscrição é gratuita e pode ser feita no site https://app-dev.tuse.com.br/site/

Serviço



Data: 3 e 4/10

Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo, Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes

Para mais informações e inscrições, entre em contato através dos telefones: 67 99188-7575 / 99654-8996.

