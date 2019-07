Encontro reúne líderes do IMPCG

A Prefeitura de Campo realizou, neste sábado (27), no Auditório do Instituto Missionário São José o I Encontro de Líderes do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), com tema “Gestão de Talentos” visando excelência atendimento de excelência no trabalho.

O prefeito Marquinhos Trad fez a abertura do evento motivacional dos líderes do IMPCG. “Esta é uma ótima iniciativa da diretora Camila Nascimento para transmitirmos algo de melhor tanto para os comissionados como também, aos lideres concursados. Esse conhecimento será colocado em prática na hora do atendimento no qual os funcionários saberão respeitar o ser humano, saberão acolher e trabalhar em equipe”, frisa Marquinhos.

A diretora-presidente do IMPCG Camila Nascimento explicou a dinâmica do Encontro dos servidores. “O Projeto Excelência no Atendimento tem como objetivo fundamental melhorar a prestação de serviços oferecidos pelo IMPCG aos servidores, porém para alcançar esse objetivo é necessário investir em estratégias que visem desenvolver os potenciais de cada colaborador, especialmente aqueles que estão em cargo liderança, oferecendo com isso suporte para a execução das tarefas com excelência”,

“Este é um evento que está dentro no nosso projeto de trabalho de motivação. Neste evento estamos trabalhando com os chefes de setores, para que possamos fazer com que cada setor supere cada vez mais. Estamos passando conhecimento aos lideres para que as informações cheguem aos funcionários e estes façam um atendimento de Qualidade”, completa Camila Nascimento.

Para a diretora Geral de Administração e Finanças, Elza Pereira da Silva o evento reúne os lideres do todos os setores para que eles saiam do evento sabendo entender melhor os funcionários. “Queremos que eles saiam motivados e quem faz o atendimento em excelência é o servidor da ponta. E ele que identifica e está na frente. Para saber se o servidor entenda a situação nós estamos fazendo a reunião com os chefes. Porque até mesmo os servidores cobram dos chefes as resoluções dos problemas”, frisa Elza.

As dinâmicas interativas motivacionais ficaram por conta do facilitados Moacir Pereira Junior que destacou o trabalho da autoestima. “O relacionamento intrapessoal e a chave do equilíbrio, ensinar maneiras de atender com excelência, além de apresentar as técnicas do trabalho em equipe”, finaliza Moacir.

Temas abordados:

Qual o papel do líder; Como identificar e desenvolver competências e potencialidades na equipe; Aprendizado e desenvolvimento; Valores e visão organizacional; Gestão de pessoas e gestão de talentos; Motivação da equipe; Fortalecimento da relação organizacional entre os colaboradores; Como identificar perfis;

