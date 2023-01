"Energia Social" realiza pagamento de 152 mil contas de luz em janeiro

Iniciando o ano com pagamento da conta de luz de 152 mil famílias em Mato Grosso do Sul, o programa “Energia Social: Conta de Luz Zero” segue auxiliando a população em 2023. Ação é voltada para aqueles que estão cadastrados no CadÚnico e tenham um consumo de até 220 Kw/h.

O programa tem o custo de R$ 12 milhões por mês aos cofres estaduais.“Existe uma camada grande de pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade na pandemia, e estamos cumprindo nosso papel de prestar assistência a essas famílias necessitadas, pagando as contas de luz, 100% custeadas pelo Estado. Os programas sociais são fundamentais para garantir cidadania”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Quando as famílias entram no programa a sua conta de energia chega na sua casa “zerada”, caso o cidadão cadastrado extrapole o consumo previsto, perde o direito naquele mês, podendo ser contemplado no próximo se voltar a preencher os requisitos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também