Energisa conquista 1º lugar em premiação regional do Centro-Oeste

A Energisa Mato Grosso do Sul conquistou na última quarta-feira (31), em Goiânia, o 1º lugar entre as Melhores Empresas para se Trabalhar no Centro-Oeste, concorrendo com outras 150 organizações de grande porte da região

As empresas apresentaram as melhores práticas de gestão de pessoas para promover mudanças na cultura da empresa de modo a transformar a vida dos colaboradores.

Elaborada pelo Instituto Great Place To Work (GPTW), a pesquisa de clima, realizada em março, apontou que 87% dos colaboradores consideram a empresa um excelente lugar para trabalhar, a análise reconhece características como confiança, autonomia, alto desempenho e inovação na percepção do seu time.

A concessionária participa do ranking há seis anos e em todos conquistou premiação, sendo este ano a primeira vez com o primeiro lugar.

De acordo com a concessionária, anualmente, são realizadas, em média, 70 mil horas de treinamentos, entre especialização, reciclagem, cursos funcionais, entre outros. Ao todo, a empresa gerou mais de 200 empregos diretos e, por meio de parcerias para formações na comunidade, promove diversos empregos indiretos e oferece um dos programas de benefícios mais completos do mercado.

Em seu agradecimento, o diretor-técnico comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, destacou que o prêmio representa mais de 1,4 mil colaboradores. "Valorizamos a transparência, a cooperação no trabalho e o diálogo aberto e participativo, buscando garantir sistematicamente a equidade e o senso de pertencimento”, afirma.

O diretor-presidente, Marcelo Vinhaes, atribui o reconhecimento à integração estabelecida no dia a dia no trabalho entre as equipes. “Dentro da nossa missão está a condução de um time feliz. Ser reconhecida como a Melhor Empresa para se Trabalhar no Centro Oeste, prova que o nosso objetivo vem sendo atingido”, conclui.



