Energisa investirÃ¡ cerca de R$6 bilhÃµes em melhorias para 2023

Reforçando a estratégia de crescimento e diversificação do portfólio da empresa, o Grupo Energisa anunciou investimentos na ordem de R$ 6 bilhões em 2023 em todo o território nacional.

Os 74 municípios atendidos pela concessionária serão beneficiados, sendo os investimentos mais expressivos nas cidades de Bataguassu, Iguatemi, Paranhos, Ivinhema, Caarapó, Dourados, Nova Andradina/Casa Verde, Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado, Porto Murtinho, Corumbá e Rio Verde.

"Estamos investindo para ampliar a qualidade na zona urbana bem como na zona rural do estado. Contribuímos com o crescimento, desenvolvimento, geração de emprego e renda do nosso Mato Grosso do Sul” o diretor presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes.

O sistema elétrico do estado de Mato Grosso do Sul tem recebido este ano, investimentos importantes na modernização das redes de energia, novas tecnologias, obras, aumento de equipes técnicas, manutenções preventivas e corretivas, entre outras melhorias, que juntas somam R$ 556 milhões, ou seja, pouco mais de meio bilhão de reais. Entre as ações previstas para 2023 estão a renovação da frota de veículos e grandes obras para a área rural.

A nível nacional, o Grupo Energisa anunciou o investimento de R$ 6 bilhões reforçando a estratégia de crescimento e diversificação do portfólio da Empresa. O valor é quase 10% superior ao planejado para 2022, além de ser o maior volume da história do Grupo para um ciclo anual.

“Estamos criando um ecossistema completo de soluções energéticas. Fornecemos serviços essenciais para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, mantendo no centro da nossa proposta de valor os serviços regulados de distribuição e transmissão, que asseguram confiabilidade, universalização e acesso à energia elétrica para todos”, declara Ricardo Botelho, CEO do Grupo Energisa.

A distribuição, base de negócio do Grupo, irá destinar seus investimentos na expansão de redes e ligação de novas unidades consumidoras, melhoria da qualidade e da prestação de serviço para os clientes, adequação às exigências regulatórias, bem como ampliar o acesso à energia a regiões mais remotas do Brasil.

