Energisa irá investir mais de R$ 23 milhões no Programa de Eficiência Energética

O Grupo Energisa vai investir R$23,6 milhões no Programa de Eficiência Energética (PEE) em 2023, com 74 projetos aprovados nos estados do Mato Grosso do Sul, Acre, Mato Grosso, Paraíba, Minas Gerais, Rondônia, Paraná, São Paulo e Tocantins.

Serão beneficiados pelo programa projetos de promoção do consumo consciente de energia no poder público, hospitais, escolas, faculdades, iluminação pública, organizações sociais.

A divisão da distribuidora em MS aparece em segundo na lista de investimentos em projetos, com cerca de R$ 3,9 milhões direcionados para projetos focados no comércio e serviços, iluminação pública e poder público.

No Estado, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e o Hospital Nosso Lar são beneficiados pelo PEE Campo Grande, além do Parque Ayrton Senna e o Parque Jacques da Luz. Já em Itaquiraí, o Hospital São Francisco foi o beneficiado, e em Sidrolândia serão destinados investimentos para as escolas da cidade, Sistema de Iluminação Pública e Praça Central, além do Parque Municipal Isaac Cardoso Filho, em Terenos.

O PEE é um programa público importante, operado por nossas distribuidoras e que está alinhado aos nossos compromissos ESG. O programa proporciona a redução do desperdício de energia e, por consequência, a redução dos gases de efeito estufa associados a este consumo”, explica a diretora de Gestão e Sustentabilidade da Energisa, Tatiana Feliciano.

O programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

