Energisa sorteará dois anos de luz grátis para clientes que pagam conta com Pix

Clientes da Energisa que registrarem seu PIX ou débito automático em suas contas de luz poderão concorrer a até R$ 6 mil, valor que será distribuído em descontos mensais na conta de luz por até dois anos.

A promoção vai até janeiro de 2024, e para participar basta o cliente se cadastrar, até dezembro deste ano, através do site da distribuidora, que também conta com um passo a passo de como pagar a conta utilizando o PIX.

A gerente de Recursos Financeiros da Energisa, Cristiana Rios, explica que quanto mais cedo o cadastro for feito, maiores são as chances do consumidor tem de ganhar os valores.

"Vale ressaltar que quanto antes os clientes se cadastrarem e realizarem os pagamentos por pelo QR Code do PIX que está nas contas de energia ou por débito automático mais chances ele terá. Os sorteios acontecerão mensalmente e os clientes receberão números da sorte por cada conta paga", explicou.

Na última edição da promoção, realizada entre 2021 e 2022, a Energisa premiou 87 clientes dos 11 estados onde atua, totalizando mais de R$ 400 mil em descontos nas contas de energia.

Para serviços, o consumidor pode consultar a Energisa através do portal oficial da distribuidora.

