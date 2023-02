Enfermeiros iniciam greve em unidades de saúde nesta segunda-feira

A categoria de enfermeiros que trabalham nas unidades de saúde pública da Capital aderiram a greve que começa nesta segunda-feira (27) às 10h. A decisão foi unanime proposta na Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de Campo Grande (Sinte), que ocorreu na última sexta-feira.



Em ata, a categoria estabeleceu o prazo de 72 horas após a intimação para poder começar a manifestação. A reinvindicação é para que seja cumprido o enquadramento de carreira proposto na Lei Complementar 376/2020.



“A greve teve adesão de 92 unidades com lideranças fazendo o trabalho de organização, pois

alguns serviços não podem ser interrompidos”, afirmou Márcio Almeida, advogado do Sindicato. “Dia 31 de dezembro venceu o prazo de enquadramento de carreira, agora a prefeita Adriane Lopes alega que não tem condições de cumprir, mas quando a Lei foi sancionada deve ter sido dentro da previsão orçamentária".



A categoria tenta agora montar um ponto de concentração em frente a Prefeitura de Campo Grande, e Márcio alega que ainda hoje, pedirá permissão ao juiz, já que os servidores foram “barrados de se manifestar” e colher assinaturas.



O enquadramento de carreiras prevê que o servidor suba a cada três anos, 4% na reposição salarial e a reposção hierárquica que devia ter tido a primeira realocação em dezembro de 2022. "Essa medida aumentaria a especialização da mão de obras, para melhorar o serviço de saúde", concluiu o advogado.

Ao JD1 Notícias, a Prefeitura de Campo Grande, alegou que “mantém o diálogo aberto com a categoria em busca de soluções para evitar que a assistência prestada à população seja prejudicada”. O Município elencou ainda medidas que foram adotadas nos últimos anos para a qualidade dos profissionais, como o aumento de mais de 36% no salário base, jornada de trabalho de 30 horas semanais para os servidores da enfermagem nas unidades de urgência e emergência sem redução no salário base e a criação da produtividade SUS-EXTRA para profissionais de enfermagem que não puderam se enquadrar na carga horária de 30 horas semanais.

Atualização às 11h15 para acréscimo da resposta do Executivo Municipal.

