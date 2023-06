Entregador sofre acidente e não consegue entregar cesta no Dia dos Namorados

Infelizmente a cesta não chegou ao seu destino! A família de um motoentregador está em busca do dono de uma cesta de Dia dos Namorados, que ficou perdida no momento em que o trabalhador sofreu um acidente no percurso. A publicação foi feita na página do Facebook, Campo Grande Mil Grau e já tem centenas de comentários e compartilhamentos.

Nesta segunda-feira (12), o entregador Vagner Hoffmeister estava a caminho do destino onde faria a entrega da cesta cheia de guloseimas, quando sofreu um acidente na Avenida José Barbosa Rodrigues, no bairro Zé Pereira, na Capital.

Segundo a publicação nas redes sociais, Vagner ainda está hospitalizado, aguardando por uma cirurgia, e não se lembra do ocorrido.

Com o acidente, a família de Vagner recolheu a cesta que ele estava transportando, e agora procuram informações para fazer a devolução ao dono que fez o pedido.

No acidente conturbado, a moto de Vagner não foi localizada até o momento. A família pede para quem tiver informações sobre o dono da cesta e da moto, entrar em contato no número (67) 9846-5918.

