Espera por consulta pode causar perda de perna de pedreiro em Bodoquena

Vanderlei da Silva Morgado de 37 anos, pede ajuda para conseguir voltar a trabalhar, não perder a perna e também para manter seus 13 animais de estimação. Vanderlei participa de um grupo de resgate na cidade de Bodoquena, acostumado a fazer o bem, ele é quem precisa de ajuda agora.

Vanderley sofre de úlceras varicosa, doença causada devido ao acumulo de sangue venoso e má circulação dos membros inferiores. O pedreiro chegou a passar por consultas no CEM (Centro Especializado Municipal), e chegou a ser internado em Campo Grande no HU (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), no hospital o médico solicitou cirurgia, mas a Central de Regulação de Bodoquena marcou uma nova consulta.

“Em setembro fui ao posto daqui e em novembro, fui ao médico do CEM. Lá, me passaram medicação e falaram que seria caso de cateterismo ou cirurgia. Me mandaram de volta para esperar retorno no CEM ou para fazer cateterismo. Já tomei quatro benzetacil e nas duas últimas passei mal. E marcaram essa consulta para abril, mas como vou aguentar até lá? Não posso trabalhar, dói muito, sinto dor no osso, e tem um odor forte”, relatou Vanderlei.

Ao JD1 Notícias, a Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena informou que o paciente ainda não passou por consulta com especialista no CEM, e que a consulta marcada pela regulação do Município é necessária para que seja feito encaminhamento para cirurgia.

"Conforme o histórico do paciente, ele deu entrada no Hospital Municipal Francisco Sales, em Bodoquena e posteriormente foi encaminhado para o Hospital Universitário, em Campo Grande, onde ficou internado. Após o período de internação ele recebeu uma carta de alta, com orientação para realização de cirurgia, mas essa carta não é um encaminhamento, o que faz com que ele precise passar por consulta com médico especialista", afirmou a Secretaria.

Ainda de acordo com a Sesau, a equipe da Regulação marcou a consulta de acordo com a data disponível no Centro de Especialidades. "A equipe está em contato com a Secretaria de Saúde de Campo Grande, solicitando uma data mais próxima, em virtude do estado de saúde do paciente. Enquanto aguarda, ele vem sendo acompanhado pela equipe da Atenção Básica de Município", finalizou em nota.

Para ajudar Vanderlei e seus animais de estimação as doações podem ser feitas pelo Pix (67) 9 9616-8670. Caso queira ajudar participando de uma rifa os números podem ser comprados pelo contato via WhatsApp, o valor da rifa é de R$ 10 reais e os prêmios variam entre um carneiro, uma cortina Blackout ou uma panela de pressão.







