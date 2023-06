Está com a sorte em dia? Quina de São João pode pagar R$ 200 milhões

A Quina de São João 2023 vai sortear um prêmio estimado em R$ 200 milhões e que não acumula no sábado (24). As apostas para o concurso 6172 da Quina podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

A aposta simples, marcando cinco dezenas das 80 disponíveis, custa R$ 2,50. Este será o 13º concurso da Quina de São João e o prêmio de R$ 200 milhões - que pode aumentar se tornando o segundo maior da história da loteria.

O maior prêmio pago na Quina de São João foi em 2021, quando oito apostas cravaram as cinco dezenas e dividiram R$ 204,8 milhões. No ano passado, 11 apostas ‘racharam’ R$ 195,9 milhões. Com os bolões premiados, foram mais de 65 novos milionários.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no app Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

Bolão Caixa - Para ter mais chances de ganhar na Quina de São João, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

