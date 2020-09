Está de volta a castração de felinos pelo CCZ

O agendamento on-line para castração de gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) voltou a ser realizado normalmente, em Campo Grande.

Em março, o serviço estava suspenso devido à pandemia do coronavírus. O interessado em cadastrar o animalzinho para passar pelo procedimento deve acessar o site e preencher os requisitos. O agendamento é feito todo dia 20 de cada mês e precisa ser feito rápido, pois as vagas são limitadas e esgotam fácil..

CADASTRO

Para o cadastro, basta o usuário preencher corretamente os dados de endereço, e-mail e número do documento. Para os animais, as informações são de sexo, idade e peso. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade.

Ao comparecer na data agendada para a cirurgia, o cidadão deverá apresentar o comprovante de residência, documentos pessoais, a guia de pagamento do microchip quitado e o protocolo gerado no ato do agendamento on line.

REGRAS:

Para a castração, o animal não pode ter menos de 6 meses nem pesar menos de 2 quilos.

No dia do procedimento devem ser apresentados comprovante de residência, documentos utilizados no cadastro que comprovem o agendamento.

