Estado abre seleção de merendeiros e agentes de limpeza para educação

O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado da SED (Secretaria de Estado Educação), para contratação de profissionais de nível fundamental para prestação de serviços nas funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda foi publicado na edição desta quarta-feira (21), no Diário Oficial do Estado .

A seleção é destinada à contratação temporária de profissionais para atender necessidade temporária. São ofertadas 63 vagas para Agente de Limpeza, sendo 126 para o banco reserva, e 84 vagas para Agente de Merenda, com 168 para o banco de reserva.

A remuneração total bruta oferecida para 40 horas semanais é de R$ 1.651,44 e exigência é de ensino fundamental.

O período de inscrições e envio de documentos para Avaliação Curricular será das 8h do dia 21 de junho às 17h do dia 30 de junho e devem ser realizadas exclusivamente no endereço http://sistemas.sed.ms.gov.br/processoseletivo/admsed2023/ .

