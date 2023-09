Estado inaugura maior hospital veterinário de animais silvestres da América Latina

O governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (14), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Hospital Veterinário de Animais Silvestres Ayty, o maior do seu tipo em toda a América Latina.

Batizado de Ayty, palavra tupi-Guarani que significa ninho, cuidado, aconchego, o hospital será gerido pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), e o uso dele será exclusivo para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Lucas Cazati, médico-veterinário responsável pelo CRAS, aponta que a expectativa é que o local possa permitir um atendimento mais amplo dos serviços prestados pelo Centro de Reabilitação.

“Nós atendemos por mês cerca de 200 animais, então, a gente ainda continua atendendo, recebendo os animais dos 79 municípios do Estado, então isso ainda vai continuar de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais concisa na recuperação desse animal”, comentou.

O local contará com um time formado por médicos-veterinários, cirurgião-veterinário, especialista em imagem, zootecnistas, biólogos e patologistas, que atenderão os animais silvestres enviados de todo o Estado.

“Ele vai ter mais de 1.500 metros quadrados, pelo qual a gente vai ter sala de emergência, centro cirúrgico completasso, sala de antissepsia, laboratórios, enfim, vamos ter recintos aqui dentro tudo para podermos fomentar o tratamento desses animais”, explicou o veterinário.

Cazati ainda destaca que Mato Grosso do Sul se destaca como o primeiro Estado a ter uma instalação deste tipo, e proporção, para o tratamento de animais silvestres.

Outro destaque do local é que ele será o primeiro a ter residência de médicos-veterinários do país.

O diretor presidente da Imasul, André Borges, explica que o empreendimento, que teve investimentos de mais de R$ 6 milhões

“O CRAS ele atualmente tem o atendimento de 2.500 animais por ano, com a média aí de 70% de sucesso na reabilitação de animais e na reintrodução desses animais na natureza, e nós esperamos que com esse hospital, agora, a gente possa aumentar esse número e melhorar esses indicadores”

Antes, alguns animais eram encaminhados para parceiros do CRAS, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e clínicas veterinárias particulares, para a realização de exames, e só então iam para a reabilitação.

Com a construção do Hospital Veterinário, todo o processo será unificado no local. “Isso aqui é conversação da biodiversidade”, afirmou André Borges.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Jaime Verruck, explica que a ideia inicial para esse hospital surgiu ainda em 2015, durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja. “Hoje é um dia extremamente importante”, destacou.

“Depois de oito anos daquela ideia inicial em 2015, a gente consegue fazer agora a inauguração”, comemorou.

O governador Eduardo Riedel comentou sobre a inauguração, e destacou a importância desse hospital para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, principalmente para o desenvolvimento sustentável.

“Quando a gente falou que nós vamos ser um Estado com desenvolvimento inclusivo, verde e digital, é por que nós levamos a sério isso, não é retórica ou conversa de campanha, é uma ação do dia a dia, por que não cabe mais hoje o desenvolvimento sem ser sustentável”, disse o governador.

O ex-governador Reinaldo Azambuja elogiou o progresso do projeto, que mesmo anos após sua concepção, ainda foi concretizado e inaugurado, garantindo, além de um local de recuperação de animais silvestres, também será um local de conhecimento.

“Além de todo o trabalho da competência da equipe técnica do Centro de Recuperação, do Hospital, do Imasul, ele vai funcionar também como hospital escola, por que você vai fazer convênios com universidades, convênios com organizações não-governamentais para aportar ainda mais conhecimento”, destacou.

“Eu acho que se vocês já faziam tanto não tendo essa estrutura do hospital, com essa estrutura, com os equipamentos, com aquilo que está disponibilizado, vai ser possível fazer muito mais”, afirmou o ex-governador.

O Hospital Veterinário de Animais Silvestres 'Ayty' já começa a funcionar hoje e irá atender no Parque Estadual do Prosa, na Rua Lima Félix, nº 154, na área de funcionamento do CRAS.

