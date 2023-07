Estado nomeia secretária-executiva de Assistência Social

Exonerada da Superintendência de Política de Assistência Social (SUPAS), com efeito a partir de 1° de julho, Taciana Afonso Silvestrini Arantes agora ocupa a função de secretária-executiva de Assistência Social da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, no lugar de Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre.

Mudança foi assinada pelo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina.

