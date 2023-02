Estado publica convocação de médicos e farmacêuticos para Agepen

Foi divulgada a convocação dos candidatos classificados nos processos seletivos simplificados da Secretaria Estadual de Saúde para atuação no âmbito da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário.

A convocação é para médicos e farmacêuticos que aturão em Campo Grande e Corumbá. Para contratação, os candidatos deverão se apresentar no dia 15 de fevereiro de 2023, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas– Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. do Poeta, s/n, Bloco VII, Parque dos Poderes, entre os horários das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (Doe) desta sexta-feira (10), a partir da página 78. No edital também consta informações sobre os nomes dos candidatos, funções, classificação, número de inscrição, local de apresentação dos documentos e informações gerais.

Deixe seu Comentário

Leia Também