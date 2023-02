Estado recebe relatório sobre a situação de 23 comunidades indígenas da Capital

Estiveram reunidas com o secretário estadual titular de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, lideranças indígenas das aldeias de contexto urbano de Campo Grande, para apresentar um diagnóstico da situação de saúde, educação e moradia das 23 comunidades.

"Hoje o Governo de Mato Grosso do Sul está caminhando com a gente, ouvindo as nossas demandas, em questão de bem-estar da nossa comunidade, em projetos futuros. E esse primeiro encontro é para que as ações estejam alinhadas junto a Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal", comenta o cacique da aldeia Marçal de Souza, Josias Jordão Ramires.

Vinculada a Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), a Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena tem a responsabilidade de transversalizar as ações de políticas públicas com os demais órgãos.

"As políticas públicas são construídas a partir das necessidades da população. E hoje, neste primeiro encontro, estreitamos o diálogo com as lideranças indígenas do contexto urbano de Campo Grande, visando a construção coletiva, inserindo-os nas nossas ações e prezando pela transversalidade dentro da cidadania", explica Viviane Luiza, adjunta da Setesc.

