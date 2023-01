Estão abertas as inscrições para o Selo Social “Empresa Amiga da Mulher”, que premia empresas por práticas inovadoras e programas educativos para promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho. As inscrições podem ser realizadas até o dia 07 de fevereiro.

Nesta edição a novidade é a premiação para projetos executados no eixo de boas práticas e o incentivo ao aleitamento materno e à valorização da gestante no ambiente de trabalho.

As empresas podem inscrever também, projetos que incentivam a contratação e valorização da mulher no mercado de trabalho, buscando a igualdade de gênero no quadro de pessoal; que estimulam o combate ao assédio moral e sexual no ambiente corporativo; que promovam a igualdade salarial de gêneros, contribuindo para a redução de desigualdades, com objetivo de valorizar a mulher.

As inscrições podem ser realizadas através do envio da documentação para o e-mail: [email protected]

O resultado será divulgado junto com a apresentação das propostas selecionadas no dia 8 de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher, como atividade da campanha “O protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses”, que aborda os temas empoderamento, empreendedorismo e empregabilidade das mulheres.

