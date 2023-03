"Este Ã© o primeiro em 42 anos", diz motorista envolvido em acidente na BR-163

O caminhoneiro Orlando Augusto, de 70 anos, um dos envolvidos no acidente desta quarta-feira (1º) na BR-163, que terminou com outro motorista tendo o pé amputado, disse que essa é a primeira vez que ele se envolve em um acidente na sua carreira.

Ao JD1, Orlando contou que não viu o caminhão do outro motorista, que bateu na lateral da carreta que ele dirigia, e assim que percebeu o acidente, acionou a CCR MSVia. O acidente causou danos ao tanque de combustível e pneus da carreta, deixando uma trilha de combustível pela pista.

O motorista ainda destaca que ele não estava em alta velocidade, “no máximo à 45 km/h”. Apesar da força do impacto ter destruído a cabine do outro caminhão, Orlando saiu do acidente sem ferimentos.

A Polícia Rodoviária está no local realizando as diligências necessária.

