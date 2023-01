EUA está "pronto para ajudar" governo do Brasil com a crise Yanomami, diz jornal

Um porta-voz do governo dos Estados Unidos afirmou, nesta quinta-feira (26) que o país está “pronto para ajudar de qualquer maneira possível” com a crise que ocorre na terra indígena que abriga os povos Yanomami. As informações são da BBC News Brasil.

O jornal não publicou a fonte, mas destacou que se trata de um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, que afirmou que o governo estadunidense está “muito preocupado com a situação humanitária e de saúde dos Yanomami”.

“Os EUA apoiam o governo brasileiro em sua intenção e compromisso de eliminar a mineração ilegal, o desmatamento e outras atividades ilícitas que contribuíram para esta crise ao longo do tempo”, disse o representante à BBC.

No último sábado (21), o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública após constatar a situação crítica encontrada na terra Yanomami.

