Evento debate direitos do consumidor nos serviços de água e energia elétrica

O evento Diálogos de Concertação, do mês de julho irá abordar os serviços essenciais como água e energia elétrica, como tema. O evento on-line realizado pelo Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB/MS, está previsto para acontecer no dia 17 de julho, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelo Youtube.

Debatedores e mediadores analisam, de forma simples e objetiva, as demandas dos consumidores quanto a prestação dos serviços em Mato Grosso do Sul, relembrando ainda canais de atendimento do Procon/MS, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Na edição de julho, participam como debatedoras a defensora pública de Segunda Instância, Jane Inês Dietrich, a diretora de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), Iara Sônia Marchioretto, bem como a coordenadora de atendimento, orientação e fiscalização do Procon/MS e presidente do Conacen (Conselho Nacional de Consumidores de Energia), Rosimeire Cecília da Costa.

A mediação do diálogo estará sob responsabilidade do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB/MS, Nikollas Breno de Oliveira Pellat, e do defensor público e coordenador do Nuccon (Núcleo de Promoção e Defesa do Consumidor e Demais Matérias Cíveis Residuais), Carlos Eduardo Oliveira de Souza. O evento tem transmissão ao vivo em canal no Youtube, a partir das 18h.

Diálogos de Concertação - Esta é a terceira edição do ‘Diálogos de Concertação dos Direitos do Consumidor’, encontro que faz referência ao efeito de concertar ou acordar algo em torno de um mesmo objetivo.

A proposta prevê transmissões ao vivo mensais de debates sobre temas relativos as relações de consumo, havendo espaço para que o público interaja com os participantes de instituições que compõem o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e convidados.

Link do evento: https://www.youtube.com/watch?v=jGHd4YAZ7VU

