Ex-delegado-geral, Roberto Gurgel é oficializado como adjunto da SAD

Exonerado a pedido do cargo de delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel Filho foi nomeado na função de Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em publicação do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22).

Para que fosse oficializada a mudança assinada por Eduardo Riedel, o secretário de Administração, Frederico Felini publicou a resolução autorizando a cedência de Gurgel do cargo de Delegado de Polícia, lotado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, para a Secretaria de Estado de Administração.

Assim, o até então adjunto, Daynler Martins Leonel foi exonerado do cargo de adjunto da SAD. Conforme nota divulgada pelo Governo do Estado no anúncio de mudança de cargo de Gurgel, Daynler permanece na gestão estadual, também "à frente de um novo desafio, de caráter técnico e estratégico".

