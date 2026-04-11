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Ex-presidente invade, abre sessão e preside eleição do CONSEPAMS em meio a tumulto

Forte aparato da GCM no local tenta negociar a saída de Wilton Acosta

11 abril 2026 - 10h40Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 11/04/2026 às 12h19
Wilton no local Wilton no local   (Foto: Vinícius Santos )

A eleição do Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul começou com transtornos na manhã deste sábado (11), em Campo Grande, após o ex-presidente da entidade, o pastor Wilton Acosta, invadir o local, causar “certo tumulto” e abrir a sessão eleitoral mesmo sem constar na lista oficial de convocação.

O pleito ocorre na União das Câmaras de Vereadores, no bairro Carandá Bosque. Segundo a organização, o ex-presidente não teria autorização para acessar o evento, mas entrou no espaço e passou a conduzir os trabalhos.

A situação gerou tensão entre os participantes e levou ao acionamento da Guarda Civil Metropolitana (GCM). No local, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da própria GCM, e demais agentes atuam na negociação para a retirada de Wilton.

Procurado, o pastor informou que não irá se pronunciar ao JD1 Notícias e afirmou que segue como presidente do conselho. Ele está acompanhado por advogado durante a ocorrência.

De acordo com o advogado do conselho, Yahn de Assis Sortica, o acesso ao evento foi previamente controlado para evitar problemas. “Nós colocamos uma recepção para controlar a entrada e a saída. Como o prédio é particular e o evento também, ele não teria permissão para entrar”, afirmou.

Ele também confirmou que houve tentativa de resolver a situação sem conflito. “Conversamos com ele e não deu certo. Ele entrou dentro do evento. Se ele pudesse se retirar voluntariamente, seria o ideal, mas, caso contrário, seria necessário acionar apoio”, disse.

A organização reforça que o processo eleitoral segue regras previstas em edital e que o controle de acesso foi estabelecido para garantir a ordem do pleito. Até o momento, não há definição sobre a validade da sessão aberta pelo ex-presidente nem sobre possíveis medidas a serem adotadas.

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