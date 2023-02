Ex-secretário de Governo de Maracaju é nomeado adjunto da Segov

Assinada pelo secretário de Governo, Pedro Caravina, a nomeação de Frederico Felini foi publicada no Diário Oficial do Estado na função de Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica.

Advogado especialista em Administração Pública, Frederico Felini também já foi secretário de Governo de Maracaju, e se junta a Édio Antônio Resende de Castro, secretário-adjunto da Educação como representantes do município.

Em maio de 2022, Frederico deixou o cargo no Governo de Maracaju e foi coordenador regional da pré-candidatura da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina ao Senado. A nomeação do secretário-adjunto foi publicada no Diário dessa terça-feira .

