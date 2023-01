Exonerado da Sectur, Max assumirá Fundação de Cultura no Estado

O ex-secretário Municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, exonerado ontem (9), em publicação do Diário Oficial de Campo Grande será diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda ao JD1. A Fundação faz parte da pasta estadual que também inclui a Fundação de Turismo e de Esporte.



Max ficará no lugar do atual diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda Castelo.

Gustavo de Arruda Castelo - Foto: Tero Queiroz

Max Freitas já foi de 2015 a 2019, Produtor Geral do Festival América do Sul e Festival de Inverno de Bonito. Em 2017 na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo desempenhou a função de Gerente de Difusão Cultural e Eventos.

Em 2019 assumiu o cargo de Diretor Geral da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e em 2020 recebeu a função de Secretário Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) da Capital.

