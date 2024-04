Expogrande: Balanço inicial aponta giro de R$ 350 milhões

Sarah Chaves, com informações da assessoria atualizado em 15/04/2024 às 12h24

Maior evento doAgro de Mato Grosso do Sul, a Expogrande 2024 também oportunizou grandes ganhos para diversos setores, e conforme balanço parcial da Acrissul fechado no domingo (14), aponta faturamento acima dos R$ 350 milhões.

Na lista de empreendimentos com bons resultados estão os setores automobilístico e energia solar. Segundo o setor de Marketingdo grupo Enzo 164 veículos foram vendidos desde o primeiro dia de exposição até ontem (14). O faturamento total ainda será divulgado. "A princípio o grupo só apresentava dentro da Expogrande a Toyota. Desde o ano passado optamos por trazer todas as marcas à disposição com dois veículos cada. Hoje temos o Fiat Titano, avaliado em R$ 269 mil e um Abarth de R$ 169 mil. O movimento de clientes está muito bom", explica o gerente da Fiat, Rhude Petry.

Evento teve três empresas no segmento de energia fotovoltaica, a Aratech Solar atendeu o nicho mais voltado a produtores rurais, alguns inclusive vindos do sul do estado.

"Tivemos um movimento razoável e agora vamos atrás de alguns clientes prospectados. Até o momento, conseguimos vender 19 projetos com faturamento na casa dos R$ 700 mil. Quem geralmente paga R$ 500,00 por mês de energia elétrica, se aderir à fotovoltaica vai gastar em torno de R$ 12 a R$ 14 mil. Investimento que traz 90% de economia", avalia.

Outra empresa que também captou novos clientes e manteve faturamento acima da média foi a Tenda. Com uma equipe de 30 pessoas escalonadas durante os dias de evento, o estande vendeu aproximadamente R$ 600 mil."O mais importante é o futuro. A gente pegou bastante contato e tem muita coisa engatilhada após a feira. Oferecemos serviços de Painéis fotovoltaicos em residências, comércio, tanto na área rural quanto no setor da indústira, mas o faturamento aqui não foi só de pecuaristas e tivemos os pequenos produtores comprando", destaca Remis Góis, diretor da marca.

A procura pela energia solar também foi expressiva no grupo "R Solar", onde o faturamento durante a Expogrande chegou na casa dos R$ 500 mil, segundo Lucas Riedo, sócio e diretor comercial da empresa.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também