FÃ£ de 10 anos ganha surpresa da PM em aniversÃ¡rio e anda de viatura

Sarah Chaves, com informações da PMMS

A Polícia Militar participou da festa de aniversário Maria Eduarda em Rio Verde de MT na tarde de ontem (20), uma pequena Fã da instituição militar.

Os policiais ficaram sabendo que Maria Eduarda, aluna da escola cívico militar, completaria 10 anos, e por ser uma grande admiradora, os policiais resolveram fazer uma grande surpresa para ela.

Foi então, que o Tenente PM Pinho e o Cabo PM Vedoja foram até a residência dela pra alegria ser completa. A menina pôde andar na viatura policial, posar para a foto e cantar parabéns com os militares.

