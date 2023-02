FAB irá trazer brasileiros afetados pelo terremoto na Turquia

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou a possibilidade de repatriação de brasileiros e familiares que desejarem deixar a Turquia após o terremoto de magnitude 7,8 na última segunda-feira (6), que já deixou mais de 21 mil mortos.

Segundo o MRE, o número de brasileiros que devem retornar na aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não está confirmado, nem a data em que o grupo deve retornar ao Brasil.

O Itamaraty, em Brasília, aguarda a entrega da lista final de brasileiros que desejam embarcar. O cadastro está sendo organizado pela embaixada e pelo consulado do Brasil na Turquia.

Os interessados em deixarem o país podem entrar em contato com a embaixada pelo número +90 (312) 448-1840 e pelo e-mail [email protected]

