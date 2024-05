Facilitando acordos bilaterais, Lei declara região do Chile como Estado Irmão de MS

Aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na última semana, a Lei que declara a Região (Departamento) Tarapacá no Chile, incluindo as Províncias de El Tamarugal e Iquique como Estado Irmão do estado sul-mato-grossense foi assinada pelo governador Eduardo Riedel.

Como Estados Irmãos, Mato Grosso do Sul e Tarapacá poderão assinar acordos, intercâmbios e convênios de cooperação unilateral e/ou bilateral, tanto no âmbito político, socioeconômico, empresarial e turístico, como no âmbito didático, técnico-científico e cultural.

O Chile é um país associado ao Mercosul, bloco econômico também integrado pelo Brasil. As relações entre o Estado de Mato Grosso do Sul com o Chile envolve a Região de Tarapacá, a qual se divide em duas províncias: El Tamarugal e Iquique, que tem seu porto como uma porta de saída dos produtos de Mato Grosso do Sul para o mercado asiático, pela Rota Bioceânica.

