Faculdade Instead sediarÃ¡ o 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras em marÃ§o

A Faculdade Insted irá sediar, em 11 de março, o 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras em Campo Grande, com o tema "Mulheres à Frente: Reinvenção na Era Digital" e a presença de grandes personalidades femininas do país para diálogos sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo.

O encontro é realizado pela própria instituição, por meio da diretora Neca Chaves Bumlai, que também exerce a função de presidente estadual do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).

“Neste mundo em constante evolução, as mulheres estão desempenhando papéis cada vez mais proeminentes e influentes no cenário do empreendedorismo. O 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras da Faculdade Insted é uma celebração desse progresso e uma plataforma para capacitar, inspirar e conectar mulheres que buscam liderar e inovar na era digital”, afirmou Neca.

Estão confirmadas as presenças de Aline Bak, mentora, palestrante e estrategista de marketing digital; Claudia Matarazzo, jornalista e especialista em etiqueta e comportamento; Rose Benedetti, empresária de acessórios de luxo; e Carla Stephanini, Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Campo Grande e mediadora da noite.

Além das palestrantes, o evento também contará com a presença de primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e Ana Claudia Badra Cotait, presidente nacional do CMEC.

O encontro acontece no dia 11 de março, às 18h30, no teatro da Faculdade Insted, na Rua 26 de Agosto, nº 63. Para participar, basta se inscrever, gratuitamente, através do site da instituição.

