Fala de Reinaldo sinaliza dificuldades de reajustar salários

O governador Reinaldo Azambuja reafirmou nesta terça-feira (21) que o Governo do Estado está dialogando com todos os segmentos, sobre reajuste para os servidores.



Para Reinaldo, só é possível comprometer o aumento da despesa se tiver receita. "No cenário atual, é difícil qualquer tipo de despesa que poderia implicar em não cumprimento das obrigações”, afirmou.



A fala de Reinaldo, atrelando a receita a possíveis reajustes, é semelhante a dos seus secretários que preferem o desgaste de um reajuste zero ao funcionalismo, que desequilibrar as finanças estaduais.



O secretário Felipe Matos, da Fazenda, foi claro ao JD1 Notícias, “não tem dinheiro pra nada, mas esse assunto é do Riedel, ele que conduz”. Apenas o aumento dos professores oneraria o estado em R$ 100 milhões anuais, segundo um estudo da Secretaria de Administração.

