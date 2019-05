Depois de ofender Reinaldo, internauta é condenado

O juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) condenou Everton Albertoni Oliveira, a pagar multa de R$ 5 mil por ofender o então candidato a governador, Reinaldo Azambuja, através da página “MS Sem Corrupção”, no Facebook.



De acordo com os autos, o condenado usou o número do telefone de um idoso para criar a página – o homem não tinha mais acesso ao número. Em sua defesa, Everton alegou que “não teve participação em conduta tida como crime”, embora tenha utilizado a linha telefônica, sem permissão.



Entre os conteúdos, o responsável pela página veiculou uma postagem onde chamava Reinaldo de "ladrão". A página foi retirada do ar durante a campanha, por liminar. Na decisão publicada no Diário da Justiça Eleitoral, o magistrado considerou que Everton “claramente extrapolou para o campo da ofensa a honra do então candidato”. Além da multa, o juiz encaminhou os autos á 1ª instância, para apurar crime contra a hora de Reinaldo.

