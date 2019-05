Reinaldo participa da abertura oficial da 55ª Expoagro

Matheus Henrique, com informações da Assessoria

O governador Reinaldo Azambuja participará, neste sábado (11), da solenidade de abertura oficial da 55ª Feira Internacional de Dourados (Expoagro 2019), no auditório do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

A Expoagro é realizada pelo sindicato rural do município e conta com palestras, exposições, simpósios, leilões, tendências e novas tecnologias do setor, praça de alimentação e atrações musicais.

O Governo do Estado apoiou a infraestrutura do evento, doando o valor de R$ 200 mil. A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer-MS) participa da feira com um estande e oficinas.

Durante os dez dias da Expoagro, 92 estandes e mais de 200 expositores tem o objetivo de desenvolver melhor as práticas, promover o desenvolvimento e valorizar a produção. A feira também apresentará novas tecnologias que auxiliam no trabalho agropecuário, o que é uma oportunidade para os visitantes fazerem novos negócios.

A 55ª edição da Expoagro acontece de 10 a 19 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados.

