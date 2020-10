Falha de manutenção ocasionou a queda do helicóptero que transportava Boechat, diz FAB

Marcos Tenório, com informações do G1

Foi divulgado nesta quinta-feira (29), um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), que concluiu que uma série de falhas de manutenção levou à queda do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat. Ronaldo Quattrucci, de 56 anos, piloto que controlava o voo, também morreu.

Segundo o Cenipa, o piloto tomou algumas atitudes consideradas erradas durante a operação do helicóptero. Conforme o relatório, Ronaldo não verificou se os instrumentos de bordo estavam funcionando perfeitamente e suas atitudes durante o voo também contribuíram para o acidente.

Alguns itens informados no relatório revela que foram cruciais para a queda do helicóptero. Um dos itens foi as falhas no compressor da aeronave, que não teve nenhuma atualização ou troca completa desde 1988. O compressor estava com peças vencidas no momento do acidente. Segundo o Cenipa, o tubo de distribuição de óleo da aeronave também “estava com o calendário de troca excedido várias vezes”.

Outros itens que contribuíram para a queda foram o desgaste anormalde algumas peças e a indisciplina por parte de Ronaldo, que, segundo a FAB, realizou um voo de táxi aéreo sem ter autorização operacional para isso.

A investigação do caso entendeu que “houve ineficiência, por parte dooperador (o piloto), quanto da organização de manutenção, no acompanhamento e na execução dos processos de manutenção” da aeronave.

O helicóptero caiu na Rodovia Anhanguera, no Rodoanel, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via no dia 11 de fevereiro de 2019.

Deixe seu Comentário

Leia Também