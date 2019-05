Famasul prestigia abertura do Simpósio Solos Arenosos

Mauro Silva com assessoria

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema- Famasul) Mauricio Saito esteve na abertura do III Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos realizada na terça-feira (07), na sede da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Este ano o tema do evento foi a ‘Intensificação Agropecuária Sustentável em Solos Arenosos’. “O evento apresenta-se como uma grande oportunidade para agregarmos conhecimentos sobre o conteúdo, considerando que MS possui 55% de seus municípios com solos de classificação arenosa”, destacou Saito.

O presidente do Congresso e pesquisador da Embrapa Solos, Guilherme Donagemma, salientou: “O esforço para a discussão desse tema não é de agora. Esses solos, antigamente, eram considerados de inaptidão agrícola, com irrigação e manejo sustentável, isso tem mudado”.

Em seguida, o presidente da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, Robélio Leandro Marchão, da Embrapa Cerrados, falou da trajetória histórica da instituição. “Nossa sociedade é antiga, datada de 1940, tendo como objetivo principal levar o tema a regiões de interesse”.

“A principal ferramenta para os solos arenosos é o zoneamento agroecológico que dá parâmetros para um bom resultado”, disse o chefe geral da Embrapa Solos, José Carlos Polidoro.

O superintendente da Semagro, Rogério Beretta, acrescentou: “As tecnologias para esses solos precisam ser usadas com eficiência”.

Participantes

Participaram do evento o diretor-secretário do Sistema Famasul, Frederico Stella; o chefe geral da Embrapa Gado de Corte, Roney Mamede; o chefe geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus; professor da UEMS, Paulo Fernando Jurado da Silva; o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke; o vice-presidente, André Dobashi; o presidente da OCB/MS, Celso Regis; o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho; entre outras autoridades locais.

Deixe seu Comentário

Leia Também