Famasul apresenta demandas do agro ao governador, na Expogrande

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, apresentou as principais demandas do setor produtivo ao governador Reinaldo Azambuja, durante o gabinete itinerante montado na Expogrande 2019, na terça-feira (9).

No primeiro encontro compareceram lideranças políticas e do agro. Saito que estava acompanhado do vice-presidente do Sistema Famasul, Luís Alberto Moraes Novaes, do diretor-tesoureiro Marcelo Bertoni, do diretor-secretário Frederico Stella e do presidente da Avimasul Adroaldo Hoffmann, destacou o cenário da cadeia produtiva da avicultura estadual. “Mato Grosso do Sul tem um grande potencial para alavancar a produção deste segmento, que representa elevada importância econômica e social, por ser tratar de uma atividade que destina aproximadamente metade da carne produzida para exportação e tem alta taxa de empregabilidade”.

Saito ressaltou que “uma das principais demandas deste setor é a inserção da cadeia produtiva no "Programa de Avanços da Pecuária de Mato Grosso do Sul", conhecido como Proape. Outra solução proposta para o desenvolvimento da atividade é a viabilização de projetos de energia solar fotovoltaica nas propriedades, onde a energia chega a representar cerca de 19,9% dos custos de produção”.

O encontro também contou com a presença do secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; do secretário da Semagro, Jaime Verruck; da diretora técnica, Mariana Urt; além de outros produtores do setor.

Em seguida, em pauta específica com a Famasul, Saito elencou ao Poder Executivo temas relevantes para o setor produtivo abordando os interesses dos produtores de todas as cadeias produtivas.

Também estiveram presentes no encontro, o secretário-adjunto de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna; o superintendente da secretaria Rogério Beretta; o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi e o presidente da Aprosoja-MS, Juliano Schmaedecke.

Deixe seu Comentário

Leia Também