Advogado de Marília pede que fotos do corpo da cantora sejam excluídas

O advogado de Marília Mendonça, Robson Cunha, solicitou que as fotos do corpo da cantora, vazadas ilegalmente e divulgadas nas redes sociais nesta quinta-feira (13), sejam excluídas, além de afirmar que tomará ações legais contra os responsáveis pelo vazamento e por quem reproduzir as imagens. As informações são do portal Extra.

Segunda a equipe da cantora, o advogado já está em contato com as autoridades responsáveis e tomará todas as medidas necessárias para punir os responsáveis pela divulgação das imagens.

"Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo", diz o comunicado.

À coluna LeoDias, a família da cantora enviou um documento pedindo respeito não só com a imagem da cantora como com o sofrimento da família. “A mãe da cantora, D. Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem”, diz trecho da nota.

“Informo, ainda, que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material”, finalizou o documento.

A divulgação de imagens e vídeos do corpo de pessoas falecidas é crime previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Caso veja publicações com as imagens, denuncie-as diretamente na plataforma e não as compartilhe.

