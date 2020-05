Família pede ajuda para reformar casa alagada pela chuva

Uma família moradora na residência na rua Willian Gomes Zumba do bairro Vila Danubio Azul, teve a casa alagada após o grande volume de chuva da madrugada desta quarta-feira (13), em Campo Grande.

De acordo com Crislaine, sobrinha da Dalva Gonçalves moradora da casa, a residência é alugada e sempre fica do mesmo jeito quando chove. “Ela estava pagando o aluguel e descontando um mês para reformar a casa, e outro para pagar o aluguel, porém a proprietária não quis mais fazer esse acordo e então começou o prejuízo”, relatou.

A casa que tem dois cômodos e um banheiro, ficou com água até metade do sofá, conta Crislaine. “Mais ou menos uns 10 centímetros de água, molhou todos os móveis”.

Atualmente moram na residência, Dalva, com mais três crianças e uma filha adolescente que está grávida e a única renda da família é pensão que o pai paga “quando quer”, pois a mãe das crianças tem um problema de saúde e não pode trabalhar.

Segundo Crislaine, a casa está sem condições de habitação, e para não ficarem desabrigados, as crianças foram para casa do pai, enquanto Dalva e a filha grávida foram para a casa da avó que mora ao lado.

O que a família mais precisa no momento é de ajuda com materiais de construção, como telha, viga e cimento que segundo Crislaine, até uma parede que sai muita água foi danificada e precisa ser reformada, até os móveis foram danificados. “A cama dela, a cama das crianças, quase tudo foi destruído”, contou a sobrinha de Dalva.

Interessados em ajudar com qualquer doação podem entrar em contato através dos números (67) 98406-4050 falar com Crislaine ou (67) 99181-6305 falar com Dalva.

