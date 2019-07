Familiares de jovem acidentado fazem apelo por doação de sangue

Sarah Chaves, com informações da Santa Casa

Carlos Eduardo Xavier Pereira, 23 anos, sofreu um acidente de moto no bairro Nova Campo Grande, no último domingo (7), onde teve um traumatismo cranioencfálico e uma lesão no tórax, sendo levado direto para Santa Casa da Capital.

Segundo informações da Santa Casa, devido a lesão no tórax, Carlos passou por uma cirurgia geral logo que chegou ao hospital, ele permanece na UTI, sedado e entubado, em estado grave, o rapaz está tendo um tratamento chamado “conservador”, ou seja sem intervenção cirúrgica, para o traumatismo, pois é necessário a doação de sangue para se realizar a cirurgia.

Os amigos do rapaz estão fazendo uma mobilização pelas redes sociais para doação de sangue para que Carlos possa realizar a cirurgia encefálica, o tipo sanguíneo dele é O+ (positivo), porém outras tipagens podem fazer a doação para a reposição de estoque

É importante ressaltar que as doações devem ser feitas em nome do Carlos Eduardo Xavier Pereira e podem ser de qualquer tipo sanguíneo no Hemosul de Campo Grande, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro, onde o horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 7h às 17h, e aos sábados das 7h às 12h.

Doadores

Para doar sangue é preciso estar com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Os doadores precisam ter de 16 a 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento de emancipação. Se for casado, levar a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação

Para doar é preciso estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum. Mas deve-se evitar alimentos com excesso de gordura quando for realizar a doação. É recomendado alimentação saudável.

