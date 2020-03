“Fé em Deus”, diz Fábio Trad sobre exame de coronavírus de Nelsinho

O deputado federal Fábio Trad manifestou sua preocupação com a saúde do irmão, o senador Nelsinho Trad, que pode estar contaminado com o novo coronavírus.

Nelsinho esteve na comitiva presidencial, onde também estava o secretário Fábio Wajngarten, que está infectado pelo vírus. Jair Bolsonaro está sendo monitorado pela equipe médica do Palácio do Planalto, o resultado do exame do presidente deve sair amanhã. “Na expectativa do resultado do exame de Nelsinho Trad sobre coronavírus. Aguardemos com serenidade e fé em Deus”, publicou o Fábio Trad no Twitter, veja:

Em nota, a assessoria do senador Nelsinho informou que o parlamentar não apresentou nenhum sintoma da doença, mas está cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, depois de estar na mesma comitiva que Wajngarten. Veja a nota na íntegra:

