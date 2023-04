Famasul e Senar oferecem palestras e oficinas gratuitas na Expogrande

A Expogrande retornou às suas raízes, com o evento voltando a acontecer no tradicional Parque de Exposições Laucídio Coelho, com a presença de vários estandes, incluindo o da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destacou a importância de o evento voltar a ser o que era. “Nós estamos aqui na Expogrande muito felizes, por que ela voltou a ser a Expogrande que a gente sempre viu antes da pandemia, e agora voltou essa plenitude”, comentou.

Neste ano, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está presente, e oferecendo diversas oficinas, palestras e vitrines, além do Encontro Técnico de Ovinocultura.

“Estamos com um estande do Senar, fazendo cursos de capacitação, mostrando aos produtores o que nós fazemos, e em que parte nós podemos ajudar eles no campo, então essa é a importância da Famasul estar hoje dentro da Expogrande”, disse Bertoni.

Confira a lista das ações, que ocorrem no horário matutino (8h) e vespertino (13h):

18 de abril (vespertino): Administração da Empresa Rural

19 de abril (matutino): Fundamentos do Agronegócio

19 de abril (vespertino): Vitrine Piscicultura

20, 21 e 22 de abril (matutino e vespertino): Tecnologia de Aplicação

22 de abril (vespertino): Vitrine Grãos e Cana-de-açúcar e Encontro Técnico Ovinos

