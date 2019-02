Fernanda Montenegro deixa hospital no Rio de Janeiro

A atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira (22) depois de passar dois dias internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital. A atriz estava no sul do país gravando cenas da próxima novela das 21h da TV Globo, quando passou mal na última terça-feira (19) e foi atendida inicialmente em um hospital na cidade gaúcha de Jaguari, com um quadro de desidratação.



Fernanda Montenegro, uma das principais atrizes do Brasil, concorreu ao Oscar e ao Globo de Ouro de 1999, na categoria de melhor atriz, por sua atuação no filme Central do Brasil.

