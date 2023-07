Fiems inaugura Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Miranda

O município de Miranda a 180km de Campo Grande receberá a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi que será inaugurada na segunda-feira (10), pelo Sistema Fiems, que irá atender gratuitamente a comunidade em geral por meio de projetos na área de educação e cidadania.

Foram investidos cerca de R$ 500 mil na construção do prédio e na aquisição de mobiliário e equipamentos. Com um espaço total de 104 metros quadrados, a Biblioteca Sesi conta com acervo de mais de 3,3 mil livros e DVDs com filmes e documentários, coleção de gibis, 10 computadores com acesso à Internet e fones de ouvido, impressora e Smart TV de 55 polegadas.

A unidade fica situada na Rua General Amaro Bittencourt, 671, no centro da cidade. Será a 48ª Biblioteca Sesi instalada em Mato Grosso do Sul.

Estudantes das redes pública e privada da cidade serão atendidos com oferta de cursos gratuitos de robótica, projetos de leitura e contação de histórias, entre outras atividades. Já o público em geral poderá realizar cursos de inclusão digital com foco no aprendizado de informática básica, por meio do Projeto 60+.

Além disso, a unidade oferece ambiente climatizado com área de leitura, sala de aula de 30 m² para oferecer cursos de educação a distância e área de cursos para realização de palestras e oficinas.

