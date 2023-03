Fiems recebe representante da CNI para discutir melhorias no sistema Compliance

O gerente de Compliance do Sistema Fiems, Marcelo Henriques de Andrade, se encontrou na quinta-feira (9) com o gerente executivo de articulação e desenvolvimento de Compliance da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ualger Luiz Lourenço da Costa, para discutir as premissas da organização sul-mato-grossense.

“Pudemos presenciar em Mato Grosso do Sul um programa de excepcional qualidade, com nível de maturidade muito bom. Levaremos daqui boas práticas para passar a outros departamentos regionais”, comentou Ualger após o encontro.

Segundo o gerente executivo, a Fiems tem atendido todos os pressupostos planejados para os programas de compliance. “Pudemos presenciar em Mato Grosso do Sul um programa de excepcional qualidade, com nível de maturidade muito bom. Levaremos daqui boas práticas para passar a outros departamentos regionais”, afirmou.

Marcelo Henriques explicou que a reunião ajuda não só a CNI como todo o Brasil, com o compartilhamento de experiências entre o órgão.

“Além da oportunidade de apresentar as melhores práticas que executamos em Mato Grosso do Sul, a gente recebe o representante da CNI para trazer experiências nacionais e nos auxiliar a implementar melhorias ao nosso programa de compliance”, afirmou.

