Filho de Bolsonaro termina namoro com influenciadora ex de Eduardo Costa

Renan Bolsonaro, de 22 anos, filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, e a influenciadora digital Luana Dellevedove, de 28 anos, não estão mais namorando. O casal, que chegou a passar um período da quarentena junto, já nem se segue mais nas redes sociais.

O relacionamento esfriou depois que Luana divulgou em suas redes sociais a morte de uma tia em decorrência do novo coronavírus, chegando a cobrar as autoridades para que respeitassem a pandemia. “Não é uma gripezinha”, chegou a dizer ela.

“Reflitam, repensem, se coloquem no lugar de tantas famílias que estão passando o que a nossa família está passando. Respeitem a dor de tantas pessoas. Gostaria imensamente que os governantes fossem mais respeitosos com cada vida ceifada e sufocada pelo coronavírus”, afirmou Luana na ocasião.

Além de Jair Bolsonaro na Presidência, a família Bolsonaro conta com outros representantes em cargos públicos na esfera federal e municipal. Outros integrantes mais distantes também já mostraram interesse em entrar para a política. Na foto, Bolsonaro aparece com os filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro Flickr/Bolsonaro/

Com mais de 825 mil seguidores, ela teve um romance com Eduardo Costa por cinco anos e o namoro só não foi assumido publicamente, porque ela teria medo que as polêmicas do sertanejo a prejudicassem.

Já o nome de Jair Renan ficou em destaque após ele ter sido citado em pronunciamento de Bolsonaro, no dia 24 de abril, por ocasião da saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça.

O presidente tratou de acusações de que o filho 04 teria namorado a filha de Ronnie Lessa, acusado de ter participado dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

