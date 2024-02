Filho de Eliza Samudio assina 1º contrato com clube no dia em que mãe faria 39 anos

O filho de Eliza Samudio, Bruninho, assinou seu primeiro contrato no futebol com o Athletico Parananense nesta quinta-feira (22). Para o menino, o dia é especial não apenas pelo início da carreira, mas também porque sua mãe, assassinada pelo pai, o Goleiro Bruno, completaria 39 anos hoje.

Tendo investimentos do clube em sua carreira, aos 14 anos, Bruninho descreveu o ato como um presente para a mãe. "Foi um presente para ela", disse ele.

Além de uma ajuda de custo mensal, o adolescente vai poder estudar no próprio CT, através de um convênio com uma escola particular, e será atendido pelos médicos do clube. Até ano passado, quando se mudou de Campo Grande (MS), para Curitiba (PR), ele estudava em uma escola estadual.

Eliza Samudio foi morta há 13 anos

Antes de morrer, ainda grávida do goleiro Bruno, Eliza dizia aos amigos que o filho seria um goleiro de sucesso e, um dia, iria defender o São Paulo, time para o qual ela torcia.

"Infelizmente, minha filha não pôde ver parte do seu desejo se concretizando. Hoje é um dia em que existe tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Chorei por ela não estar viva, mas sorri porque o filho dela está começando a realizar o sonho que ela tinha", disse a mãe de Eliza, Sônia Moura.

A avó revelou que Bruninho vai treinar em tempo integral e estudar à noite: "O importante é que o clube não está formando apenas um atleta, mas um cidadão. Cobram disciplina, dedicação e boas notas na escola", finalizou ela.

